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Son dakika: 'te Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı 'a uzatıldı

Son dakika haberine göre, 'ın kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 'a uzatıldı. Kerkük Valisi Rakan Said, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 28 Mart’a kadar uzatıldığını bildirmişti.

  • Güncel
  • 28.03.2020 21:04
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 21:04
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Kerkük'te sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş karar

'ın kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 'a uzatıldı.

Kovid-19 ile mücadele için oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 11 Nisan'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, bu süre zarfında kentte detaylı temizlik ve bazı semtlerde sağlık kontrollerinin süreceği kaydedildi.

Kentin tüm girişlerinin kapalı kalmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, sadece gıda malzemeleri taşıyan araçlara izin verileceği aktarıldı.

Kerkük Valisi Rakan Said, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının 28 Mart'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

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