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Son dakika: 'da 5,8 büyüklüğünde

Son dakika haberine göre, 'nın Sulawesi Adası'nda 5,8 büyüklüğünde meydana geldi. Dün, Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9, 22 Mart'ta da Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

  • Güncel
  • 29.03.2020 00:06
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.03.2020 00:06
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O ülkede korkutan deprem

'nın Sulawesi Adası'nda 5,8 büyüklüğünde meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), merkez üssü Palu şehrinin 105 kilometre güneyi olan depremin yerin 40 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Yerel basındaki haberlere göre, deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.

Dün, Endonezya'nın doğusunda yer alan Papua eyaletinde 5,9, 22 Mart'ta da Orta Sulawesi eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.


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