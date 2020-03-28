Hatice Kurt kimdir? Hatice Kurt katili kim? Rize'de sokak ortasında kadın cinayeti! Ali Rıza Havuz, eski eşi Hatice Kurt'u sokak ortasında başından vurarak yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Hatice Kurt cinayetinin ardından Ali Rıza Havuz'un (61) 3 farklı sosyal medya hesabından birinde, 'Emek verdiğin insanlar bir gün seni harcadığında işte o zaman değişirsin' paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

HATİCE KURT KATİLİ KİM?

Olay, dün saat 15.00 sıralarında kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Caddede ablasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı Ali Rıza Havuz, tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak, ağır yaralandı. Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza Havuz'u yakalayarak, gözaltına aldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.