DOÇ. Dr. Yavuz Selim Yıldırım Coronavirüs'ün iki farklı belirtisiyle ilgili bilgiler verdi: Coronavirüs enfeksiyonu yaşlılarda ve gençlerde farklı belirtiler gösterebiliyor. Sık görülen belirtileri arasında; öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik ve yorgunluk var. Ama sıklıkla orta yaş grubunda ve gençlerde aniden ortaya çıkan koku ve tat kaybı da asemptomatik olarak Coronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerdeki semptomlardandır. Üst solunum yolundan alınan virüsler burun ve boğaz mukozasında kolonize olarak çoğalıp vücut tarafından yok edilebilir.
Koronavirüsün belirtileri: Öksürük, ateş ve boğaz ağrısı
Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım Coronavirüs'ün iki farklı belirtisiyle ilgili bilgiler verdi: Coronavirüs enfeksiyonu yaşlılarda ve gençlerde farklı belirtiler gösterebiliyor. Sık görülen belirtileri arasında; öksürük, ateş, boğaz ağrısı, kuru öksürük, halsizlik ve yorgunluk var.
- Güncel
- 28.03.2020
- Gazete
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