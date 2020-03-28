İletişim Başkanı Altun'dan Kovid-19'u yenen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'e ''geçmiş olsun'' mesajı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsü yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz için ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı.
Altun Twitter hesabından yaptığı aylaşımında, ''Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs'ü yendi. Hamdolsun. Allah sağlık sıhhat versin!'' ifadelerine yer verdi.
Birkaç ay önce "Türkiye'nin ezber bozan kadınları" projesi kapsamında bizlerle hayat hikayesini paylaşmıştı.. @khasedutr Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs'ü yendi.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 28, 2020
Hamdolsun.
Allah sağlık sıhhat versin! pic.twitter.com/CL0Z85VPTa
Altun Twitter hesabından yaptığı aylaşımında, ''Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs'ü yendi. Hamdolsun. Allah sağlık sıhhat versin!'' ifadelerine yer verdi.
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