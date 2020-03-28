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İletişim Başkanı Altun'dan Kovid-19'u yenen Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz'e ''geçmiş olsun'' mesajı

İletişim Başkanı , koronavirüsü yenen Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz için ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı.

  • Güncel
  • 28.03.2020 20:44
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  • Son Güncelleme: 28.03.2020 20:45
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Kovid-19'u yenen rektöre 'geçmiş olsun' mesajı
İletişim Başkanı , koronavirüsü yenen Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz için ''geçmiş olsun'' mesajı yayınladı.



Altun Twitter hesabından yaptığı aylaşımında, ''Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz hoca şimdi de #Koronavirüs'ü yendi. Hamdolsun. Allah sağlık sıhhat versin!'' ifadelerine yer verdi.

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