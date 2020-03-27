Son dakika haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Detaylar geliyor...
Son dakika haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 112 Acil Servis'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.
Detaylar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.