Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'da sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

  • Güncel
  • 27.03.2020 18:15
  •  - 
  • Son Güncelleme: 27.03.2020 18:15
ABONE OL
Sağlık çalışanlarını darbeden 3 zorba tutuklandı!

Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 'te görevli sağlık çalışanlarını darbeden 3 şüpheli tutuklandı.

Detaylar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Konya'da sağlık çalışanlarını darbeden 3 kişi tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri