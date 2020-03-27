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ndan ve alanlarına koronavirüs düzenlemesi

Son dakika haberine göre, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni bir genelge yayımladı. Genelgeye göre, 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların bantları, mesire ve ören yerlerinde, alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb.faaliyette bulunmak yasaklandı.

  • Güncel
  • 27.03.2020 20:27
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 21:15
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Sahil ve piknik alanlarına koronavirüs ayarı

, valiliklere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında park, mesire ve alanlarına yönelik genelge gönderdi.

SAHİL VE PİKNİK ALANLARINA YASAKLAMA
Genelgeye göre, vatandaşların 28-29 Mart tarihleri başta olmak üzere il ve ilçelerdeki bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklanacak. Karar, il ve ilçelerin durumuna göre hafta içinde de uygulanabilecek.

Kararlara uymayanlara yönelik idari para cezası ya da adli işlem uygulanacak. İl ve ilçelerde vali ve kaymakamlar tarafından belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan sürekli olarak vatandaşların gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz ve anons yapılacak.

Kolluk görevlileri, cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde olanları zorunlu olmadıkça evlerinde kalmaları konusunda uyaracak.

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