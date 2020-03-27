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CANLI haritası: Türkiye'de kaç? Kaç kişi hayatını kaybetti?

Dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili Türkiye'den ve dünya genelinden son dakika haberleri geliyor. Bugün son durum hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de nı açıkladı.Milyonlarca vatandaş koronavirüs vakasının kaç kişide görüldüğü merak ediliyor. hakkında son dakika haberlerini yakından takip eden milyonlarca vatandaş vaka sayısını öğrenmek istiyor.

  • Güncel
  • 27.03.2020 19:52
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.03.2020 01:08
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç?

Corona virüs CANLI haritası... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? Milyonlarca vatandaş koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye'de virüse karşı önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınını önlemek için çalışmalar titizlikle yapılıyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son vaka sayısını açıkladı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Bakan Koca: "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu"

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA!

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