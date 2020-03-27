Corona virüs CANLI haritası... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? Milyonlarca vatandaş koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Türkiye'de virüse karşı önlemler artırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü salgınını önlemek için çalışmalar titizlikle yapılıyor. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizdeki son vaka sayısını açıkladı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Bakan Koca: "Son 24 saatte 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu"

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA!