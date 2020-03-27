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Çin’de yeni virüs korkusu! nedir? , insandan insana geçer mi?

nedir? Geçtiğimiz gün Çin’de bir kişinin ölümüne yol açan Hanta virüsü dünya kamuoyunu şok etti. Yeni bir salgın mı başlıyor sorusu akıllara gelirken, Hanta virüsünün bulaşıcılığı araştırılmaya başlandı. Peki, ? İnsandan insana geçer mi? RNA virüsü olan hantavirüs adını ilk izole edildiği yer alan Güney Kore’deki Hantaan nehrinden alıyor. Kırım-Kongo kanamalı ateşi virüsünde olduğu gibi hantavirüs de kanamalı ateş ile seyrediyor.

  • Güncel
  • 27.03.2020 09:26
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  • Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
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Çin’de yeni virüs korkusu! Hanta virüsü nedir?

Hanta virüsü nedir? Kemirgenlerden insana geçen tehlikeli hastalıklardan birisi olan Hanta virüsü nasıl bulaşır? Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir kişi Hanta virüsüne bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede yeni salgın endişesine yol açmıştı. Hanta virüsü nasıl bulaşır, insandan insana geçer mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar…

NE OLMUŞTU?

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi.

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