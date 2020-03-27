Hanta virüsü nedir? Kemirgenlerden insana geçen tehlikeli hastalıklardan birisi olan Hanta virüsü nasıl bulaşır? Geçtiğimiz günlerde Çin'de bir kişi Hanta virüsüne bağlı olarak hayatını kaybetmişti. Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ortaya çıktığı ülkede yeni salgın endişesine yol açmıştı. Hanta virüsü nasıl bulaşır, insandan insana geçer mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte detaylar…

NE OLMUŞTU?

Çin'in resmi yayın kuruluşu Global Times'ın haberinde, ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi.