İstanbul'da tam olarak Odayeri Gişeleri önünde bulunan bir bölüme kontrol noktası kuran İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durdurarak coronavirüse karşı denetim yaptı.
İstanbul'da tam olarak Odayeri Gişeleri önünde bulunan bir bölüme kontrol noktası kuran İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durdurarak coronavirüse karşı denetim yaptı.
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