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'da önlemleri! Toplu taşıma araçları tek tek durduruldu!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip ün ’ye sıçramasının ardından alınan tedbirler daha da artırıldı. 'da jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak kontrollerde bulundu.

  • Güncel
  • 26.03.2020 10:49
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 10:49
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İstanbul'da tam olarak Odayeri Gişeleri önünde bulunan bir bölüme kontrol noktası kuran İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerini durdurarak coronavirüse karşı denetim yaptı.

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