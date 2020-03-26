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Başkan Erdoğan'dan 'ın kuzeyinde şehit olan İsmail Karataş ve Onur Karakaya'nın ailelerine başsağlığı

Başkan 'ın kuzeyinde 'lı hainlerin kalleş saldırısında şehit olan ve 'nın ailelerine başsağlığı diledi.

  • Güncel
  • 26.03.2020 16:20
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  • Son Güncelleme: 26.03.2020 16:20
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Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı

Başkan , 'ın kuzeyinde 'lı teröristlerin düzenlediği havan saldırısında şehit olan ve 'nın ailelerine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu şehit olan askerler Karataş ve Karakaya'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi" denildi.

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