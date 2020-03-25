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Corona virüsten korunmak için alırken dikkat! '' işareti yoksa...

İlk olarak Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 kıtaya yayılan yeni tip dünya genelinde 400 bine yakın kişiye bulaştı. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 20 bine yaklaştı. Uzmanlar, toplu kullanım alanlarından uzak durulması gerektiğini belirtirken, virüsün damlacıklarla bulaştığını hatırlatarak takmanın önemine vurgu yaptı. Peki maske alırken nelere dikkat edilmeli? Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan enfeksiyon hemşiresi , “Maskelerin özelliklerinin mutlaka üzerinde yazması gerekiyor. Poşetin üzerinde ‘’ yazması gerekiyor” uyarısında bulundu. CE işareti nedir? İşe tüm detaylar…

  • Güncel
  • 25.03.2020 12:11
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  • Son Güncelleme: 25.03.2020 12:15
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Koronavirüs salgını nedeniyle, maskelere yoğun ilgi var. Bu ilgi merdiven altı ve sahte maske üretimini de artırdı. Maske alırken kullanıcıların sahte ürünlere karşı dikkat etmesi gereken nokta ise "CE" işareti. Mevzuat gereği AB ülkelerinde ve Türkiye'de "CE" sertifikasyonuna sahip olmayan kişisel koruyucu donanımların satışı yasak. Maskelerin üzerinde de bu işaretin olması gerekiyor. "CE" işareti ürünlerin sağlığa uygun olduğunu gösteriyor. Uzmanlar maskelerde de "CE" işaretinin aranması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu işaret ürünün güvenli olduğunu, üretilirken de bütün standartlara uygun olduğunu gösteren bir işaretleme.

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