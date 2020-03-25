Koronavirüs salgını nedeniyle, maskelere yoğun ilgi var. Bu ilgi merdiven altı ve sahte maske üretimini de artırdı. Maske alırken kullanıcıların sahte ürünlere karşı dikkat etmesi gereken nokta ise "CE" işareti. Mevzuat gereği AB ülkelerinde ve Türkiye'de "CE" sertifikasyonuna sahip olmayan kişisel koruyucu donanımların satışı yasak. Maskelerin üzerinde de bu işaretin olması gerekiyor. "CE" işareti ürünlerin sağlığa uygun olduğunu gösteriyor. Uzmanlar maskelerde de "CE" işaretinin aranması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu işaret ürünün güvenli olduğunu, üretilirken de bütün standartlara uygun olduğunu gösteren bir işaretleme.