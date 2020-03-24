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Son dakika: Hazine ve Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım: #BizSizlerleVarız

Son dakika haberi...Hazine ve Albayrak: Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki biz sizlerle varız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun.

  • Güncel
  • 24.03.2020 14:12
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  • Son Güncelleme: 24.03.2020 14:37
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Bakan Albayrak'tan videolu paylaşım: #BizSizlerleVarız

Hazine ve Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Geçmişin kazandırdığı büyük tecrübelerle bugünümüze yön vermek için nasihatlerine muhtaç olduğumuz kıymetli büyüklerimiz, yaşlılarımız... Unutmayınız ki #BizSizlerleVarız. Bugünlerde siz güvende kalın ki hem bugünümüz hem geleceğimiz güven içinde olsun." ifadelerini kullandı.

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