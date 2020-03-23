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Başkanlığı seçimine koronavirüs engeli

25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan Başkanlığı seçimi, koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Seçimlerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih ise belirlenmedi.

  • Güncel
  • 23.03.2020 16:33
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  • Son Güncelleme: 23.03.2020 16:33
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Danıştay Başkanlığı seçimine koronavirüs engeli

Yaş haddinden emekliye ayrılan Zerrin Güngör'den boşalan Başkanlığı için 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Yaş haddinden 20 Mart Pazartesi günü emekli olan Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Kovid-19 önlemleri kapsamında Danıştayda sade bir törenle uğurlanmıştı.

Önlemler kapsamında, 25 Mart Çarşamba günü yapılması planlanan seçim de ertelendi.

Seçimin ne zaman yapılacağı konusunda tarih belirlenmedi.

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