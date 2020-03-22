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Son dakika: MSB duyurdu: 5 etkisiz hale getirildi!

ndan yapılan açıklamada "'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 'lı 5 , hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

  • Güncel
  • 22.03.2020 13:27
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 13:43
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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi!

(MSB), 'ın Hakurk bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 'lı 5 in hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 5 terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."

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