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Son dakika: ’de kritik koronavirüs (Kovid-19) kararı: Kısmi sokağa çıkma yasağı alındı

Son dakika haberine göre, 'nde () koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı , "Bu akşam gece yarıısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek" dedi.

  • Güncel
  • 22.03.2020 19:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 22.03.2020 19:53
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KKTC’den kritik Kovid-19 kararı

'nde () koronavirüs nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı , "Bu akşam gece yarıısından itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı yürülüğe girecek" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, gece yarısından itibaren uygulamaya konulacak kısmi sokağa çıkma yasağında vatandaşların market, eczane, akaryakıt istasyonu, hastane ve banka ile ilgili işlemlerini yapabileceklerini ifade etti. "Hepimiz olayın ciddiyetinin farkına varmalıyız" diyerek koronavirüs salgınının tehlikesine vurgu yapan Özersay, "Bu çerçevede bazı özel ve kamu kurumları bugüne kadar aldığımız tedbirlerde olduğu gibi, çalışmalarına devam edebilecek" dedi.

24 SAAT GÖZALTI SÜRESİ
Kudret Özersay, misafirlik, ev ziyareti, sokakta gezmek, piknik, antrenman gibi faaliyetlerin kesinlikle kısmi yasak kapsamı içerisinde bulunduğuna dikkati çekti. Kurallara uymayanların polis tarafından gözaltına alınacağını kaydeden Özersay, "Bu yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacak. Polis, sokakta, misafirlikte olanlara izin vermeyecek. Kurallara uymayanlar 24 saat gözaltında kalabilecek, haklarında dava açılacak" ifadelerini kullandı.


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