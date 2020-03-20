Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de saat 22.32'de merkez üssü Sumbas ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SON DEPREMLER

2020.03.20 22:46:05 38.3668 39.1412 4.7 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 22:31:44 37.5090 36.0390 5.0 -.- 3.2 3.2 GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.20 22:11:16 38.9662 27.9260 13.5 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.20 22:07:38 37.5692 36.0237 5.3 -.- 1.2 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.20 21:53:12 38.3647 39.1108 3.6 -.- 1.8 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 21:41:34 38.9910 27.8522 5.0 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.20 21:40:15 39.0105 27.9098 4.9 -.- 1.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.20 21:03:51 38.9823 27.8390 11.0 -.- 1.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.20 20:37:44 38.3940 39.1287 16.6 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 20:21:05 38.3807 39.1500 2.2 -.- 2.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 20:16:24 36.2232 28.8965 11.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.20 19:55:17 38.4502 39.3362 2.7 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 19:23:47 38.3775 39.1717 6.8 -.- 1.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 18:58:27 38.4005 39.0822 16.3 -.- 2.4 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 18:47:05 38.3802 39.1338 5.3 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 18:32:02 38.4407 39.2717 5.1 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 18:30:25 37.2472 28.0995 0.0 -.- 1.8 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel

2020.03.20 18:06:50 40.5220 36.8680 5.4 -.- 2.0 -.- ORENLER-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2020.03.20 17:38:14 38.3167 38.8018 1.3 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.20 17:30:20 38.4325 39.1217 20.0 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.20 17:00:56 38.3040 38.8480 1.4 -.- 2.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel