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Son dakika: 'de korkutan ! 20 Mart Kandilli listesi

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'nin Sumbas ilçesi merkezli, 3.2 büyüklüğünde bir kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 22:57
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 22:58
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Osmaniye'de korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'de saat 22.32'de merkez üssü Sumbas ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde kaydedildi.

SON DEPREMLER

2020.03.20 22:46:05 38.3668 39.1412 4.7 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 22:31:44 37.5090 36.0390 5.0 -.- 3.2 3.2 GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.03.20 22:11:16 38.9662 27.9260 13.5 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.20 22:07:38 37.5692 36.0237 5.3 -.- 1.2 -.- CICEKLIDERE-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.03.20 21:53:12 38.3647 39.1108 3.6 -.- 1.8 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 21:41:34 38.9910 27.8522 5.0 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.20 21:40:15 39.0105 27.9098 4.9 -.- 1.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.20 21:03:51 38.9823 27.8390 11.0 -.- 1.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.20 20:37:44 38.3940 39.1287 16.6 -.- 1.8 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 20:21:05 38.3807 39.1500 2.2 -.- 2.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 20:16:24 36.2232 28.8965 11.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.20 19:55:17 38.4502 39.3362 2.7 -.- 2.0 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 19:23:47 38.3775 39.1717 6.8 -.- 1.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 18:58:27 38.4005 39.0822 16.3 -.- 2.4 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 18:47:05 38.3802 39.1338 5.3 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 18:32:02 38.4407 39.2717 5.1 -.- 1.9 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 18:30:25 37.2472 28.0995 0.0 -.- 1.8 -.- BAGYAKA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2020.03.20 18:06:50 40.5220 36.8680 5.4 -.- 2.0 -.- ORENLER-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2020.03.20 17:38:14 38.3167 38.8018 1.3 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.20 17:30:20 38.4325 39.1217 20.0 -.- 2.0 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.20 17:00:56 38.3040 38.8480 1.4 -.- 2.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel

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