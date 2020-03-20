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Son dakika: İçişleri Bakanlığından koronavirüs (Kovid-19) için sosyal mesafe uyarısı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

  • Güncel
  • 21.03.2020 01:32
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:03
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Bakanlıktan Kovid-19 için sosyal mesafe uyarısı

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

ANKARA VE KONYA'DAN KORKUTAN MANZARA
Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında ortaya koyduğu çaba sonrasında sosyal medyaya yansıyan görüntüler, büyük tepki çekti.

Başkent ve 'dan sosyal medyaya yansıyan asker uğurlamalarındaki görüntüler İçişleri Bakanlığını hareke geçirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konya - Asker uğurlaması

Ankara - Asker uğurlaması

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA SOSYAL MESAFE UYARISI
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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