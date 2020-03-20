Bugünkü
Takvim

'de yayımlandı! Hepsi nisan sonuna kadar ertelendi

haberine göre salgınıyla mücadele kapsamında alınan organizasyonların nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi kararı 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  • Güncel
  • 20.03.2020 08:30
  •  - 
  • Son Güncelleme: 20.03.2020 08:34
ABONE OL
Resmi Gazete'de yayımlandı! Nisan sonuna hepsi...

Yeni tip salgınına yönelik tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Resmi Gazete'de yayımlandı! Hepsi nisan sonuna kadar ertelendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri