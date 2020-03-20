Dünyada onlarca ülkede görülen ve DSÖ tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip corona virüsü hakkında son dakika haberleri peş peşe geliyor. 20 Mart itibarı ile salgında son durum rakamları teyit edildi. Dünya genelinde 244 bin 517 kişide corona virüsü tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 30 kişi olarak açıklandı. Salgının Avrupa'daki merkez üssü İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i aştı! Ülkede yaklaşık 60 milyon kişi karantina altında tutulurken koronavirüs salgını bir türlü kontrol altına alınamıyor.