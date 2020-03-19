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Diyanet'ten kararı! Cuma ve kandil gecesi camiler kapatılacak

, İl Müftülüklerine gönderdiği yazıda cuma günü ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı olacağını bildirdi.

  • Güncel
  • 19.03.2020 15:11
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  • Son Güncelleme: 19.03.2020 15:32
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Cuma ve kandil gecesi camiler açık olacak mı?

nca yeni tip (Kovid-19) önlemleri kapsamında yarın ve miraç kandilinin idrak edileceği cumartesi gecesi camilerin kapalı tutulması kararlaştırıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi.

"Zararı önlemek, fayda sağlamaktan daha önemlidir" kuralının İslam hukukunun temel ilkeleri arasında bulunduğu vurgulanan yazıda, Kovid-19'la ilgili tedbirler kapsamında çeşitli kararlar alındığı hatırlatıldı.

Vatandaşların sağlığını korumayı, özellikle yaşlıların can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanmasının insani ve vicdani bir sorumluluk olduğuna işaret edilen yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiği ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin belirlendiği bildirildi.

İl müftülüklerine gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kur'an kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere cuma günü ve kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve cuma namazı için sela okunmayacaktır."

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