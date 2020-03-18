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Son dakika: MSB açıkladı: 4 /’li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB: MSB: ve bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 /’li terörist, tarafından etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 11:39
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 11:39
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MSB açıkladı: Teröristlere darbe üstüns darbe
Milli yapılan açıklama şöyle: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."

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