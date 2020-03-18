Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mWtVZxIqHF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2020
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