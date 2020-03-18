Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm

Son dakika haberi! Karayipler ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. ABD ve İspanya'dan ülkeye dönen 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Küba'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7'ye çıktı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 20:18
  •  - 
  • Son Güncelleme: 18.03.2020 20:18
ABONE OL
O ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Karayipler ülkesi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 61 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Ülke basınındaki haberlere göre, Küba Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Havana'da 2 gündür yoğun bakımda tedavi gören 61 yaşındaki İtalyan turistin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Böylece, ülkede Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm yaşanmış oldu.

ABD ve İspanya'dan ülkeye dönen 3 kişide daha virüse rastlanmasıyla Küba'da Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 7'ye çıktı.



Kaynak: AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Küba'da koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölüm
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri