Bakanlar Kurulu sırasında fenalaşan ve ardından hastaneye kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye kalp krizi şüphesi ile anjiyo yapıldı.

Anjiyo sonrasında Pilli'nin sağlık durumu ile ilgili net durum ortaya çıkacak.

Son dönemlerde oldukça stresli ve uykusuz günler geçiren bakan Pilli'nin, bugün de tansiyonu yüksek bakanlar kurulu toplantısı sonrasında fenalaştığı ve strese bağlı kalp sıkışması teşhisi ile anjiyoyla kesin durumunun ortaya çıkarılacağı öğrenildi.