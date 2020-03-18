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Son dakika: Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı. Pilli'nin kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve anjiyo yapıldığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 16:21
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 16:30
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O ülkede büyük şok! Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı

Bakanlar Kurulu sırasında fenalaşan ve ardından hastaneye kaldırılan Sağlık Bakanı 'ye kalp krizi şüphesi ile anjiyo yapıldı.

Anjiyo sonrasında Pilli'nin sağlık durumu ile ilgili net durum ortaya çıkacak.

Son dönemlerde oldukça stresli ve uykusuz günler geçiren bakan Pilli'nin, bugün de tansiyonu yüksek bakanlar kurulu toplantısı sonrasında fenalaştığı ve strese bağlı kalp sıkışması teşhisi ile anjiyoyla kesin durumunun ortaya çıkarılacağı öğrenildi.

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