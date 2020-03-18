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Son dakika: Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! Muğla'dan da hissedildi | 18 Mart Kandilli

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin 6.86 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Muğla'dan da hissedildi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 16:09
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 16:15
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Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'de saat 15.52'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 6.87 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.

SON DEPREMLER

2020.03.18 15:52:57 35.2013 26.9707 5.5 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.18 14:18:02 37.7777 30.9365 7.8 -.- 2.6 -.- AKDOGAN-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2020.03.18 13:47:50 38.5337 39.4850 2.9 -.- 1.9 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel
2020.03.18 12:32:42 40.3853 28.8488 5.4 -.- 1.7 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2020.03.18 12:20:04 38.1637 44.4930 11.5 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.18 11:44:33 39.0952 27.7987 8.4 -.- 2.4 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.18 11:41:11 39.6182 25.9705 4.4 -.- 1.8 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.18 10:44:49 37.1632 30.6852 7.3 -.- 2.0 -.- EKSILI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2020.03.18 10:28:14 38.3962 39.1330 5.4 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.18 10:11:45 37.0052 27.4710 8.4 -.- 2.4 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.03.18 09:03:08 34.6577 27.5320 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.18 07:57:46 39.2478 42.6898 5.9 -.- 2.1 -.- ZINCIRKALE-PATNOS (AGRI) İlksel
2020.03.18 06:24:45 39.0087 27.8662 10.4 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 05:40:51 38.2938 38.9555 18.0 -.- 1.2 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.03.18 04:57:06 38.9962 27.8670 13.7 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 04:54:25 40.1955 42.6865 5.0 -.- 2.7 -.- BELENCIK-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2020.03.18 04:51:19 40.6835 31.6345 5.0 -.- 2.3 -.- MESCILER-(BOLU) İlksel
2020.03.18 04:34:49 38.3202 38.9098 6.3 -.- 2.1 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.03.18 03:55:51 38.9535 28.0060 3.3 -.- 1.6 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.18 03:21:18 39.1258 40.7985 7.2 -.- 2.1 -.- KIZILAGAC-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2020.03.18 01:57:57 35.7752 31.5313 7.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

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