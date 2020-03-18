Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu'dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.



Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır. pic.twitter.com/TP1Xu4sYVA