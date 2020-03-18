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'tan Zaferi mesajı

, Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu bir mesaj paylaştı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 09:37
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 09:39
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, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Türk milletinin canını, kanını, bütün varını verse de ebedi yurdu Anadolu'dan ve bağımsızlığından vazgeçmeyeceğinin en parlak hakikati olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır."

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