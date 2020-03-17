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: Ünlü iş adamı 'den tutuklandı

haberi... soruşturması kapsamında gözaltına alınan Forbes dergisinin ‘dünyanın en zengin 500 iş insanı’ listesinde yer alan Palmali Grubu’nun kurucusu tutuklandı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 08:38
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 08:44
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Gurbanoğlu FETÖ'den tutuklandı

soruşturması kapmasında gözaltına alınan Azeri iş insanı Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mübariz Mansimov Gurbanoğlu ve iş yöneticisi Nuray Nurcihan Perker dün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevkedildi. Gurbanoğlu ve Perker, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildiler. Mübariz Mansimov Gurbanoğlu tutuklanırken Perker "adli kontrol" kararıyla serbest bırakıldı.

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