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İletişim Başkanı : Tüm tedbirleri alıyoruz

Türkiye salgınına karşı tüm tedbirleri alırken, İletişim Başkanı da sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Altun salgının Türkiye'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

  • Güncel
  • 16.03.2020 17:53
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 17:53
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Tüm tedbirleri alıyoruz

İletişim Başkanı , ortaya çıktığı günden bu yana yeni tip ün (Kovid-19) Türkiye'deki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri aldıklarını bildirdi.

Altun, Twitter'dan, koronavirüse karşı Türkiye'nin önlemlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 22 Ocak'tan bu yana yapılanların yer aldığı bir görsele yer veren Altun, "Ortaya çıktığı günden bu yana koronavirüsün ülkemizdeki etkisini asgariye indirmek için tüm tedbirleri alıyoruz. Bundan sonra da gerekli önlemleri en doğru zamanda, en doğru şekilde almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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