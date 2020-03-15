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'den bir önlem daha! nedeniyle kapatıldı

e karşı önlem ve tedbirlerine devam ediyor. Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan , korona virüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara kapatıldı.

  • Güncel
  • 15.03.2020 21:11
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 21:24
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Sarp Sınır Kapısı kapatıldı

e karşı önlem ve tedbirlerine devam ediyor.

SARP SINIR KAPISI KAPATILDI
Sağlık Bakanlığınca koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında sınırındaki Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapattı. Türkiye Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu ve araç trafiğine kapalı olacak.

Sarp Mülki İdare amirliğinden alınan bilgiye göre Covid-19 salgınına karşı alınan önleyici tedbirler kapsamında Sarp Sınır Kapısındaki yolcu giriş çıkışı durduruldu.

UYGULAMA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Türkiye saatiyle bugün 17.00, Gürcistan saatiyle 18.00'den itibaren yürürlüğe giren uygulama, Türk ve Gürcü vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşları için de geçerli olacak.

Yük taşımacılığına ise herhangi kısıtlama getirilmezken öte yandan Türkiye'den çıkış yapmak isteyen vatandaşlar saat 17.00 olmadan sınır kapısına akın ederken, gümrükte geçici yoğunluğa neden oldu.

Uygulamanın yürürlüğe girdiği saatten sonra gümrüğe gelen vatandaşlar yetkililerce geri gönderildi.

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