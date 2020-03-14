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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğünden vatandaşlara '' uyarısı!

Emniyet Genel Müdürlüğü ' taraması' konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koronaviürs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 20:46
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 20:50
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EGM'den 'koronavirüs' uyarısı!

ile mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü de dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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