Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü de dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Koronavirüs risk taraması Alo 184'ün sizi araması sonrası gerçekleştirilmektedir." ifadelerine yer verildi.
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