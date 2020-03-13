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Son dakika: 'da koronavirüs önlemi

Son dakika haberi... , ve koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Tüm askeri birimlerde termal kamera denetimi olacak, sınırdaki personellere virüs koruyucu kıyafet verilecek." ifadelerine yer verildi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 13:27
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 13:27
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TSK'da koronavirüs önlemi

'nın açıklamasında; "(Rus askeri heyetiyle görüşmeler) Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir. Bahar Kalkanı Harekatı ile birlikte 3 binden fazla vatandaşımız askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulundu.Barış Pınarı Harekatı bölgesinde son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele kapsamında yurt içinde ve sınır ötesindeki operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ
Bakanlık, koronavirüs kapsamında alınacak önlemleri ise, "Tüm askeri birimlerde termal kamera denetimi olacak, sınırdaki personellere virüs koruyucu kıyafet verilecek." dedi.

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