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: İşleri Başkanı açıkladı: Kur'an kursları 2 hafta tatil

İşler Başkanı ile ilgili alınan tedbirleri açıklıyor. Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 14:20
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 14:24
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Haberler Güncel Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: Kur'an kursları 2 hafta tatil
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