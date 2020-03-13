Ali Erbaş, cuma namazı sonrası açıklama yaptı. Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi. Erbaş, uluslararası seminer ve kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.
Ali Erbaş, cuma namazı sonrası açıklama yaptı. Erbaş, "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir." dedi. Erbaş, uluslararası seminer ve kutlamaların ileri bir tarihe ertelendiğini söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.