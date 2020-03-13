Bugünkü
Takvim

’dan acı haber

'nin  bölgesinde terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda , şehit oldu. Buluş'un Kırıkhan'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

ABONE OL
Resulayn’dan acı haber
Suriye'nin bölgesinde terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, şehit oldu. Buluş'un Kırıkhan'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Resulayn’dan acı haber
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri