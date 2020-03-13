Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, şehit oldu. Buluş'un Hatay Kırıkhan'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.
Resulayn’dan acı haber
Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü mensuplarınca saldırı düzenlendi. Kalleş saldırıda Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, şehit oldu. Buluş'un Hatay Kırıkhan'daki ailesine şehadet haberi ulaştı.
- Güncel
- 13.03.2020
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