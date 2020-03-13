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Mardin’de Koronavirüs var mı? Koronavirüs alarmı!

Mardin’de Koronavirüs var mı? Koronavirüs gelişmeleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Mardin’de Koronavirüs vakası görüldüğüne ilişkin iddialar sosyal medyada yer aldı. Son günlerde virüsle ilgili spekülasyonlar ve yalan haberler sıklıkla sosyal medyada paylaşılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan son bilgilendirmede Türkiye’de vaka sayısının ikiye ulaştığı ifade edildi. Son olarak Mardin ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Peki, Mardin’de Koronavirüs var mı? İşte detaylar…

  • Güncel
  • 13.03.2020 14:53
  •  - 
  • Son Güncelleme: 13.03.2020 14:53
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Mardin’de Koronavirüs var mı? Mardin son dakika Koronavirüs alarmı!

Mardin'de Koronavirüs var mı? Mardin son dakika Koronavirüs gelişmeleri araştırılıyor. Dünyayı alarma geçiren, birçok ülkede OHAL ve karantina ilan edilmesine yol açan Koronavirüs, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Türkiye'de şu ana kadar 2 pozitif vaka görülürken, vatandaşlar Koronavirüsün hangi illerde görüldüğünü araştırıyor. Peki, Mardin Koronavirüs var mı?

MARDİN'DE KORONAVİRÜS VAR MI?

Şu ana kadar hangi ilden hasta çıktığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşların sosyal medyada ortaya çıkan iddialara önem vermemesi ve resmi açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor.

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