Mardin’de Koronavirüs var mı? Mardin son dakika Koronavirüs alarmı!

Mardin'de Koronavirüs var mı? Mardin son dakika Koronavirüs gelişmeleri araştırılıyor. Dünyayı alarma geçiren, birçok ülkede OHAL ve karantina ilan edilmesine yol açan Koronavirüs, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Türkiye'de şu ana kadar 2 pozitif vaka görülürken, vatandaşlar Koronavirüsün hangi illerde görüldüğünü araştırıyor. Peki, Mardin Koronavirüs var mı?

MARDİN'DE KORONAVİRÜS VAR MI?

Şu ana kadar hangi ilden hasta çıktığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Vatandaşların sosyal medyada ortaya çıkan iddialara önem vermemesi ve resmi açıklamaları takip etmesi büyük önem taşıyor.