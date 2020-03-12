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: Saldırı hazırlığındaki 8 /'li terörist etkisiz hale getirildi

haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Harekatı bölgesinde unsurlarına saldırı hazırlığındaki 8 /'li terörist etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 12.03.2020 11:56
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  • Son Güncelleme: 12.03.2020 12:04
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Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Harekatı bölgesinde 8 /'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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