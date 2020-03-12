Bugünkü
Takvim

'da operasyonu: 9 gözaltı!

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 9 adrese düzenlediği operasyonlarında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen suç unsurları ve mahkeme sonuçları ile ilgili ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

  • Güncel
  • 12.03.2020 12:51
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 12:51
ABONE OL
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı!

'da son 3 gün içerisinde 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ekipleri son 3 günde Malatya genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslara " veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlarından yasal işlem başlatılırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve mahkeme sonuçları ile ilgili ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri