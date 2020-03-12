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Corona virüs Türkiye'de hangi ilde görüldü? kaç kişide? İşte dünya geneli Corona virüs haritası!

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de 1 kişide vakasının görüldüğünü açıkladı. Gün geçtikçe binlerce kişiye bulaşan ve ölü bilançosunun ağırlaştığı Coronavirüs görülen ülkeler listesine Türkiye de eklendi. Vatandaşlar bu kapsamda Corona virüs Türkiye'de hangi ilde görüldü sorusuna yanıt arıyor. Peki, koronavirüs kaç kişide? İşte dünya geneli Corona virüs haritası

  • Güncel
  • 12.03.2020 23:50
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 23:53
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Corona virüs Türkiye'de hangi ilde görüldü?

Corona virüs Türkiye'de hangi ilde görüldü? Çin'in Wuhan kentinde başladıktan sonra hızla yayılan koronavirüsü, dünyada birçok ülkede görüldü. Türkiye'de ilk Corona virüs hastasının görülmesinin ardından, gözler hastanın hangi ilde olduğuna çevrildi. Peki, koronavirüs kaç kişide? İşte dünya geneli Corona virüs haritası

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI CANLI

CORONA VİRÜS TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün ifade ettim. İli, bölgeyi, detaylı bilgiler aktarabilirdim. Ama biz şu dönemde vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekle sorumluyuz. Ancak kişisel bu anlamdaki mahremiyete de önem vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şunu sadece vatandaşımız bilsin. Gereken tüm hassasiyet gösteriliyor. Aile ve temaslı grup dahil olmak üzere. Alınması gereken tedbirlerin alındığına emin olalım. Ben bu kadar söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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