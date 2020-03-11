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Son dakika: 'te operasyonu

Son dakika haberi... 'te İl Jandarma Komutanlığı tarafından 480 personelden oluşan 46 timin katılımıyla, terör örgütü PKK'ya yönelik "" operasyonunun düğmesine basıldı.

  • Güncel
  • 11.03.2020 11:49
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 11:56
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Terör örgütü PKK'ya Kapan darbesi! Düğmeye basıldı

Valiliği, Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalındaki Garisa bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-7 Garisa Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Eruh ilçesinin Akmeşe, Pervari ilçesinin Köprüçay köyü Hasan Tepe mevkisindeki Garisa bölgesinde faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Operasyonunda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucusu 480 personelden oluşan 46 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyonun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay'ın emir komutasında yürütüldüğü kaydedildi.

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