MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Kandil'de PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. Teröristlerin örgüte ait evde toplantı halinde oldukları belirlendi. İHA'larla sözde yönetici pozisyonda oldukları belirlenen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Kandil’e nokta operasyonu
MİT ve TSK'nın ortak operasyonu ile Kandil'de PKK'ya ağır bir darbe daha indirildi. Teröristlerin örgüte ait evde toplantı halinde oldukları belirlendi. İHA'larla sözde yönetici pozisyonda oldukları belirlenen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.
- Güncel
- 11.03.2020
- Gazete
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