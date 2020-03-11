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’e nokta operasyonu

ve 'nın ortak operasyonu ile 'de 'ya ağır bir darbe daha indirildi. Teröristlerin örgüte ait evde toplantı halinde oldukları belirlendi. İHA'larla sözde yönetici pozisyonda oldukları belirlenen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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Kandil’e nokta operasyonu
MİT ve 'nın ortak operasyonu ile 'de 'ya ağır bir darbe daha indirildi. Teröristlerin örgüte ait evde toplantı halinde oldukları belirlendi. İHA'larla sözde yönetici pozisyonda oldukları belirlenen 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

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