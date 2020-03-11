Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu belirtilen altın bir cep saatinin satışıyla ilgili süreç, Sultan'ın okumayı çok sevdiği Sherlock Holmes'ün kahramanı olduğu polisiye hikâyeleri aratmayan bir gizem perdesine büründü. Saat, birkaç gün önce müzayedede açık arttırma usulüyle satışa çıkmıştı. Açık arttırma neticesinde saate en yüksek 1 milyon 100 bin lira teklif geldi. Daha sonra da saatin bu teklifi veren Ankaralı bir holding patronuna satıldığı haberleri çıktı. Bu haberlerden bir gün sonra mezat galerisi, "Altın cep saatinin müzayedede satışı yapılmamıştır" açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından da saatin akıbeti merak konusu oldu.

Hürriyet'in haberine göre, saat gerçekten de satılmadı. Saati almak için en yüksek teklifi veren kişi son anda saati almaktan vazgeçti. Çünkü saati satışa çıkaran iki kardeş arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Bu durumu öğrenen teklif sahibi de satıştan çekildi.

TEKRAR SATIŞA ÇIKARILACAK

Ancak bu süreçte yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. Müzayedede en yüksek teklifi vererek saati aldığı iddia edilen kişinin aslında müzayedeye hiç katılmadığı, herhangi bir teklifinin de olmadığı anlaşıldı. Galeri bu ismin nasıl ortaya atıldığında dair fikirlerinin olmadığını söyledi. Satılmayı bekleyen saat halen galeride. Saatin sahibi iki kardeş arasındaki anlaşmazlık giderildikten sonra yeni bir müzayede ile tekrar satışa çıkarılacak.