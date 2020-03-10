Koronavirüs Türkiye'ye geldi mi? Ülke genelindeki milyonlarca vatandaş koronavirüsünün Türkiye'de herhangi bir kişide görülüp görülmediğini merak ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsü tehlikesi sürüyor. Bu nedenle vatandaşlar Türkiye'de corona var mı sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca koronavirüsün belirtilerini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırma yapıyor.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE'YE GELDİ Mİ?

Henüz Türkiye'de herhangi koronavirüs vakasına rastlanmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak, "Bu salgının şu anda Türkiye'de olma ihtimali çok yüksek ve şu an sadece şunu söyleyebiliriz; bu virüs tespit edilebilmiş değil." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Türkiye'de tespit edilen bir vaka olmadığını net söylüyoruz. Ama ülkeye giriş için anormal bir risk taşıyor." şeklinde konuştu.