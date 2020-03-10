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'de okullar Koronavirüs nedeniyle 15 MArt'a kadar tatil edildi!

Bakanlığı, 'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip ölümcül Koronavirüs nedeniyle okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Tatilin tedbir amaçlı olduğu belirtildi.

  • Güncel
  • 10.03.2020 14:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 10.03.2020 14:00
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KKTC'de okullara koronavirüs tatili

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir i 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte Kovid-19 tespit edildiğini açıklamıştı.

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