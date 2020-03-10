Bugün seçim olsa hangi parti kazanır? Sorusu merakla bekleniyor. AK Parti, MHP, CHP, HDP, İYİ Parti son oy oranları açıklandı. İki araştırma şirketi son anket sonuçlarını paylaştı! Muhalefet partilerinde dikkat çeken detay ise gözlerden kaçmadı. Metropoll Araştırma'nın son araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 41,7, MHP ise 10,5 oy alıyor. Millet İttifakı'nda yer alan CHP 25,5, HDP 10,4, İYİ Parti ise 8,6 oy alıyor. Araştırma sonucunda göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 52,2 olarak dikkat çekiyor. Seçimler için Türkiye genelinde anket yapmak, 1980 darbesi sonrasında ortaya çıktı.

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