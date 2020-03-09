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: Hangi suçlara af gelecek? , ne zaman Meclis'e gelecek?

... , ve uzun bir süredir yüz binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Bu kapsamda son gelişmeleri öğrenmek isteyen yüz binlerce mahkum yakını konu hakkında arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Bir süredir üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşmeye başladı. Peki, hangi suçlara af gelecek? Ceza indirimi ve ikinci yargı paketi ne zaman Meclis'e gelecek? İşte yasa hakkında son gelişmeler

  • Güncel
  • 09.03.2020 17:07
  •  - 
  • Son Güncelleme: 09.03.2020 17:07
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Af yasasında son durum ne? Hangi suçlara af gelecek?

Af yasası, ceza indirimi, ikinci yargı paketi hakkındaki araştırmalarda yoğunluk yaşandığı görülüyor. Uzun süredir gündemde yer alan konular arasında ikinci yargı paketi ve af yasası bulunuyor. Üzerinde çalışan yasa ve düzenleme hakkındaki detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Özellikle şu günlerde açıklamaları yakından takip eden yüz binlerce mahkum yakını ceza infaz düzenlemesi ve af yasasındaki son gelişmeleri öğrenmek istiyor. Peki, hangi suçlara af gelecek? İşte af yasasında son durum...

AF YASASI VE CEZA İNFAZ DÜZENLEMESİNDE SON GELİŞMELER

AK Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz sistemine ilişkin yasa teklifi, alternatif infaz yöntemlerinin de aktif olarak sistemde kullanılmasını öngörüyor. Bu yöntemler şöyle sıralanıyor:

EVDE İNFAZ

Belli yaşın üstündekilerin, belli suçlardan cezalarını evde geçirmeleri öngörülüyor. 65 yaş için 1 yıl, 70 yaş için 2 yıl, 75 yaş ve üstü için ise 4 yıla kadar kalan cezanın evde çekilmesi planlanıyor. Hamile kadınların cezalarını da evde geçirmeleri yönünde öneri teklifte yer alıyor. Uygulama elektronik kelepçe takılarak evlerinin dışına çıkılmaması şeklinde olacak.

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