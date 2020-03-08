AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve yerin 9.91 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem İstanbul'da da birçok ilçeden hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünün 4,0 olduğunu açıklarken, yerin 10.4 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

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