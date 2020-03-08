Bugünkü
Takvim

: Marmara'da korkutan ! 'dan da hissedildi |

haberine göre AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve 'da da hissedildiği açıklandı. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,0 olarak duyurdu.

  • Güncel
  • 08.03.2020 07:34
  •  - 
  • Son Güncelleme: 08.03.2020 07:44
ABONE OL
Marmara'da korkutan deprem!

AFAD merkez üssü Yalova açıkları olan 3,8 büyüklüğünde bir meydana geldiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 07.21 sıralarında meydana geldiği ve yerin 9.91 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem 'da da birçok ilçeden hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünün 4,0 olduğunu açıklarken, yerin 10.4 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

SON DEPREMLER

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son depremler: Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'dan da hissedildi | İstanbul deprem
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri