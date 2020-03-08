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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan , Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

  • Güncel
  • 08.03.2020 16:54
  •  - 
  • Son Güncelleme: 08.03.2020 17:22
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Son dakika haberleri... Başkan , Kınalı-Odayeri Kesimi'nin açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Terör örgütleri tarafından haince şehit edilen Aybüke öğretmen istiklal mücadelemizin günümüzdeki bayraktarlarıdır.

Cumhuriyetimizi bugünlere kadınlarımızın fedakarlığı ile getirdik.

Baskıcı, ayrımcı politikalara biz son verdik. Bundan sonra da kadınlarımızı dışlayan faşist zihniyete geçit vermeyeceğiz

Bugün burada Türkiye'nin gururu abidelerinden olan 400 km uzunluğundaki Marmara otoyolunun bir bölümünü daha açıyoruz.

İstanbulumuzun trafik yükünü önemli ölçüde azalttık. Bugün ise Kuzey Marmara otoyolunun Kınalı – Çatalca kesimini sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Yol, su medeniyettir.

Ayrıntılar geliyor...

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