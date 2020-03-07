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Son dakika: da yaşayanlar dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı olacak

Son dakika... Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu. İşte yarın trafiğe kapalı olacak yollar ve alternatif güzergahlar.

  • Güncel
  • 07.03.2020 15:09
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 15:09
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İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı olacak
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 8 Mart etkinlikleri kapsamında Beyoğlu ilçesinde yarın saat 15.00'den tedbirlerin bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar duyuruldu.

BU YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK
Trafiğe kapatılacak yollar şöyle: " (Büfeler Önü)- bağlanan yol (Cami önü), Caddesinden Asmalı Mescit Caddesine giriş-çıkış, Ensiz Sokak-İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokaktan İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi-İstiklal Caddesi kesişimi Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi istikameti".



ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Alternatif güzergahlar ise Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi, olarak belirlendi.

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