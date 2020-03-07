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Başkan Erdoğan'dan "üç kalem" sürprizi! Tek tek not ediyor

Başkan ’a siyasi hayatının ilk günlerinden beri eşlik eden ve ’nin siyasi tarihine ilişkin her şeyin yazılı olduğu "kara kaplı" bir defter var. Erdoğan’ın tüm önemli konuları not aldığı ve bugün sayısı yüzleri bulan not defterleriyle ilgili yeni bir ayrıntı dikkatlerden kaçmadı.

  • Güncel
  • 07.03.2020 08:36
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  • Son Güncelleme: 07.03.2020 08:40
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Erdoğan'dan üç kalem sürprizi! Tek tek not ediyor
İşte Hürriyet Gazetesi'nde "Ankara Fısıltıları" köşesinde yer alan o yazı:

"Erdoğan, belirli aralıklarla yaptığı milletvekili toplantısına her zaman olduğu gibi yine kara kaplı defteriyle katıldı. Ancak toplantıya katılanların dikkatini bir detay çekti. , bu kez toplantıya üç kalemle geldi. Siyah, kırmızı ve mavi kalemleri defterinin yanına koydu.

Milletvekillerinin anlattığı konuları defterine kaydeden Erdoğan'ın sık sık kalem değiştirdiği, bazı konuları kırmızı kalemle yazıp farklı kalemle yanına notlar düştüğü görüldü. Elbette bunu neden yaptığını soran olmadı. Ancak toplantıya katılanlar, konunun önemine göre hangilerinin ilgili bakan, hangilerinin Cumhurbaşkanlığı bürokratlarına iletileceğine dair özel işaretler yaptığı yorumunda bulundu.



18 yıllık sürede bu kara kaplı defterlerin sayısını merak edenler az değil. AK Parti kurmayları, Erdoğan'ın ayda iki defter bitirdiği yorumunu yapıyor. Bu defterler, partinin MKYK, MYK toplantılarının yanı sıra Bakanlar Kurulu ve MGK toplantılarında da Erdoğan'ın yanında oluyor. Bu deftere düşülen notların sonradan bakanlara iletildiğini biliyoruz. Çünkü ilgili bakanların, sorununu gündeme getiren milletvekilini arayarak ayrıntı sorduğunu öğrendik. Anlaşılan konunun ilgili yere ulaştırılması için yeni bir işaretleme sistemine ihtiyaç duyulmuş. Bu defterdeki notlardan yola çıkarak bakanlara karne hazırlandığını da anımsatalım."

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