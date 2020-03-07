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Bankacı kadın evinde vahşice öldürüldü!

İstanbul'da bankacı Pınar Baykan, işe gitmedi. Arkadaşları polise haber verdi. Evinde üç bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Eşi ve kayınpederi gözaltında...

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5. katta 3 bıçak
İstanbul'da bankacı Pınar Baykan, işe gitmedi. Arkadaşları polise haber verdi. Evinde üç bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Eşi ve kayınpederi gözaltında...

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