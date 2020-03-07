İstanbul'da bankacı Pınar Baykan, işe gitmedi. Arkadaşları polise haber verdi. Evinde üç bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Eşi ve kayınpederi gözaltında...
Bankacı kadın evinde vahşice öldürüldü!
İstanbul'da bankacı Pınar Baykan, işe gitmedi. Arkadaşları polise haber verdi. Evinde üç bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi. Eşi ve kayınpederi gözaltında...
- Güncel
- 07.03.2020
- Gazete
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