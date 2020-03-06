Bugünkü
Takvim

Son dakika: Bakan Soylu 'a geçen sayısını açıkladı!

Son dakika haberleri... "Saat 12.10 itibarıyla topraklarından ayrılıp Meriç’ten ’a geçen sayısı; 142.175" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 06.03.2020 12:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 06.03.2020 12:41
ABONE OL
Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı!

'nin verilen sözlerin tutulmaması neticesinde Avrupa'ya gidişlerde ler için açık kapı politikası uygulamasına geçişinin ardından 'a geçen göçmen sayısı her geçen gün artıyor. 'den Yunanistan'a geçiş yapan göçmenlerin son dakika rakamını 142 bin 145 olarak açıkladı. Göçmenler Yunan Polisinin insanlık dışı uygulama saldırılarına rağmen geçişlere akın akın devam ediyor. Kapılardan giremeyen göçmenler tel örgülerden kapılara uzak noktalardan Yunanistan'a geçiyor.

İşte göçmenlerin gidişinde son durum ve bakan Soylu'nun açıklamaları
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün kameraların karşısına geçerek Edirne'de yaptığı açıklamaların ardından bugün de Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden rakamı açıklayan Soylu Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 145 olduğunu belirtti.

NASIL SAYILIYOR?
Soylu göçmenlerin takibinin nasıl yapıldığına ilişkin yaptığı açıklamada "23 tane sınır karakolumuz var. Hepsinin kendine ait 5 km'lik alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı. Şimdi seyrediyor ve yazıyorlar. Bize oradan geliyor rakamlar" dedi.

Bakan Soylu ayrıca Yunanistan'a geçen göçmenlerle ilgili olarak rakamların her geçen dakika değiştiği ve bu değişimle ilgili belli aralıklarla açıklama yapılarak son durumun kamuoyuna ilan edileceğini belirtti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakan Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri