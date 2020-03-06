Türkiye'nin verilen sözlerin tutulmaması neticesinde Avrupa'ya gidişlerde göçmenler için açık kapı politikası uygulamasına geçişinin ardından Yunanistan'a geçen göçmen sayısı her geçen gün artıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Edirne'den Yunanistan'a geçiş yapan göçmenlerin son dakika rakamını 142 bin 145 olarak açıkladı. Göçmenler Yunan Polisinin insanlık dışı uygulama saldırılarına rağmen geçişlere akın akın devam ediyor. Kapılardan giremeyen göçmenler tel örgülerden kapılara uzak noktalardan Yunanistan'a geçiyor.

İşte göçmenlerin gidişinde son durum ve bakan Soylu'nun açıklamaları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün kameraların karşısına geçerek Edirne'de yaptığı açıklamaların ardından bugün de Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden rakamı açıklayan Soylu Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 142 bin 145 olduğunu belirtti.

NASIL SAYILIYOR?

Soylu göçmenlerin takibinin nasıl yapıldığına ilişkin yaptığı açıklamada "23 tane sınır karakolumuz var. Hepsinin kendine ait 5 km'lik alanı var. Eskiden mücadele ediyorlardı. Şimdi seyrediyor ve yazıyorlar. Bize oradan geliyor rakamlar" dedi.

Bakan Soylu ayrıca Yunanistan'a geçen göçmenlerle ilgili olarak rakamların her geçen dakika değiştiği ve bu değişimle ilgili belli aralıklarla açıklama yapılarak son durumun kamuoyuna ilan edileceğini belirtti.